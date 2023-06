Cibo Sintetico: Il Codacons si allea con gli agricoltori per dire “No”

Il Codacons ha aderito formalmente all’Alleanza contro il cibo sintetico promossa dalle associazioni degli agricoltori e tesa a contrastare prodotti alimentari realizzati in laboratorio.

“I consumatori hanno diritto alla massima trasparenza e sono contrari al cibo costruito in modo artificiale nelle fabbriche che di naturale non ha proprio nulla – spiega il presidente Carlo Rienzi – Si pongono poi interrogativi di natura etica mentre poche certezze vi sono sulle conseguenze sanitarie per l’uomo derivanti dal cibo sintetico. Per questo abbiamo deciso di aderire all’Alleanza e saremo promotori assieme alle altre organizzazioni di ogni iniziativa utile per contrastare l’avanzata di questa nuova frontiera alimentare”.