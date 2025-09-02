E’ morto Emilio Fede

MILANO- Emilio Fede e’ morto. L’ex direttore del Tg4, uno dei volti più noti del giornalismo italiano e’ morto oggi nella residenza sanitaria dove era assistito da tempo. La notizia è stata confermata dalla figlia Sveva, che lo ha assistito fino all’ultimo presso la Residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano. Una lunga carriera in RAI e il fondatore del primo telegiornale in una TV privata negli anni 80. Nel gennaio del 1991 era stato con il suo Tg di Studio Aperto su Italia 1 fu il primo a dare notizia dell’attacco in Iraq. Fede aveva indirettamente anche un legame con l’Irpinia. Sua moglie Diana de Feo, scomparsa nel giugno del 2021 era figlia di Italo de Feo, storico scrittore, tra i più importanti giornalisti italiani e direttore della Rai, originario di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino.