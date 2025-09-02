Avellino Calcio, D’Andrea operato al menisco e dimesso da Villa Stuart

AVELLINO- Un intervento perfettamente riuscito per il calciatore Luca D’Andrea, che ha gia’ lasciato Villa Stuart. A comunicarlo L’U.S. Avellino 1912, che: ” rende noto che, nella giornata di ieri, il calciatore Luca D’Andrea si è sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno.

L’operazione è perfettamente riuscita con il calciatore che in data odierna è stato dimesso da Villa Stuart con indicazioni riguardanti la terapia medica ed il protocollo riabilitativo dedicato”.