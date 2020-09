Attualità E’ di Mugnano del Cardinale Miss Universe Campania 2020 29 Settembre 2020

Marina di Camerota – Antonella Caruso , 22 anni originaria di Mugnano del Cardinale (Avellino) – 1,75 di altezza, fisico statuario, mora dagli occhi castani, dal sorriso e dalle forme travolgenti – approda alle prefinali nazionali di Miss Universe Italy 2020 che si terranno a Roma dal 23 ottobre al 24 ottobre e che sceglieranno le 40 Finaliste nazionali che partiranno per la Sicilia dal 25 ottobre al 31 ottobre per il Reality Mediaset che eleggerà MISS UNIVERSE ITALY 2020 che nella prossima primavera rappresenterà l’Italia alla Finale di Las Vegas (USA) . La bella Antonella dopo essersi classificata al secondo posto alla prefinale regionale tenutasi a Palazzo Mazziotti in Celso di Pollica-Acciaroli una quindicina di giorni fa ieri sera a Marina di Camerota ha conquistato il pass al termine della serata finale organizzata da Lino Miraldi nella sala eventi del meraviglioso Hotel America aggiudicandosi la fascia di Miss Universe CAMPANIA 2020 . La sfilata ha visto come gradito ospite, il Direttore Nazionale Marco Ciriaci. Madrine dell’evento sono state due Modelle entrate nelle Top 10 della passata edizione ovvero Mirela Anghelescu (Miss Universe Basilicata 2019) e Tea Scafarto (Miss Sicily by Car 2019). Le acconciature delle finaliste sono state magistralmente curate dallo Staff della brava Angela Quagliano di Sassano. Tra gli ospiti canori Ricco Sinforosa e Migi Marton. – Antonella, a fine gara felice ha dichiarato: “L’emozione è grande, sono felice di partecipare e rappresentare la Campania al Concorso più prestigioso del Mondo, ho coronato il mio sogno! Dedico la vittoria a tutti quelli che credono in me.” Insieme ad Antonella le altre Miss della squadra campana, campione in carica, che raggiungeranno Roma per le prefinali nazionali sono: Nancy Paduano 24 anni di Torre Annunziata (NA), Stefania Criscuolo 26 anni di Santa Maria La Carità (NA), Paola Malfi 22 anni di Villa di Briano (CE), Marilena Napolitano 23 anni di Scisciano(NA), Dana Anghelescu 21 anni di Agropoli (SA), Naomi Zaccaria 18 anni di Castellammare di Stabia (NA), Fabia Caputo 20 anni di Vibonati (SA), Laura Mellone 18 anni di Eboli (SA), Emilia Nobler 18 anni di Sapri (SA), Maria Grazia Rossi 18 anni di Pagani (SA), Ivanna Kost 18 anni di Minori (SA), Nunzia Marandino 18 anni di Trentinara (SA) . “Sono soddisfatto della squadra campana che partirà per Roma – dichiara il Responsabile per la Campania Lino Miraldi – perché sono riuscito a mettere insieme ragazze esteticamente diverse tra loro, che rappresentano vari protipi di bellezza e che hanno un carattere molto allegro che le farà subito affiatare tra loro per portare a casa un bel risultato”.