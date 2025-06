Due escursionisti dispersi a Montevergine: Vigili del Fuoco e Misericordia del Partenio in azione

MONTEVERGINE- “In questo momento siamo stati attivati per la ricerca di due persone disperse sulla nostra montagna, Montevergine”. E’ il messaggio della Misericordia del Partenio, che pochi minuti fa ha lanciato questa allerta per i due escursionisti di cui si sono perse le tracce. “Un sentito grazie ai Vigili del Fuoco, sempre pronti e operativi: appena ricevuta la segnalazione, si sono attivati con tempestività per avviare le operazioni di ricerca”.

In aggiornamento

Aggiornamento 23:01

La stessa Misericordia del Partenio ha comunicato che i due escursionisti sono stati ritrovati e sono sani e salvi