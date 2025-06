A Marzano niente elicottero (causa vento) , la pineta distrutta dalle fiamme

MARZANO DI NOLA- La pineta di Sopramonte completamente divorata dalle fiamme e una notte di allerta per le abitazioni più a ridosso della montagna, che sono però presidiate dai Vigili del Fuoco (che come di competenza hanno esclusivamente il presidio alle zone abitate). Dopo un intero pomeriggio di incendio, a Marzano di Nola la montagna continua a bruciare, anche perché il previsto invio dei mezzi aerei e’ saltato a causa delle condizioni avverse, molto probabilmente il vento. Una condizione che ha però determinato l’allargamento del fronte di fuoco, che ha distrutto più di dieci ettari di pineta e altrettanti di uliveti. A Marzano il Comune, il sindaco Franco Addeo da oggi pomeriggio sta approntando tutto l’occorrente per l’arrivo dei mezzi aerei in sinergia con la Prefettura di Avellino, aveva anche attivato una vasca per rendere più veloci le operazioni di spegnimento. Ma per questa notte le fiamme continueranno ad agire indisturbate nella parte impervia, in attesa dell’ intervento dei mezzi aerei nella mattinata.