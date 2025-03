Rincorsa Play Off: l’Avellino Basket stasera a Forlì

Ennesimo turno infrasettimanale per l’Avellino Basket, ancora una volta si scende in campo per un recupero. Questa sera alle 20:00, all’Unieuro Arena va in scena il turno della ventottesima giornata sul campo di Forlì, una delle migliori formazioni di questo campionato. Per gli irpini non c’è sosta e, dopo la maratona di sabato a Rieti, ecco il match contro la squadra di Antimo Martino.

A sei partite dal termine della stagione regolare, la formazione biancorossa, semifinalista l’anno passato, sta cercando di rientrare tra le prime posizioni del torneo e strappare così il biglietto play off. All’andata i biancoverdi persero 64-73, una gara nella quale a far la differenza fu la maggiore fisicità e l’esperienza dei forlivesi. I punti di forza di Forlì sono certamente Demonte Harper e Tony Perkovic, ma non vanno dimenticati Parravicini e gli esperti, Gaspardo, Pascolo, Magro e Cinciarini.

L’Avellino Basket dovrà cercare di giocare una pallacanestro aggressiva in difesa, provando ad arginare i tanti punti di forza degli avversari. Alzare il ritmo potrebbe essere una buona idea, ma molto dipenderà anche dal controllo dei tabelloni. Non ci sarà Chinellato, ovviamente, e resta in dubbio Sabatino.

La diretta streaming sarà disponibile su LNP PASS e CIAK SI GIOCA, in diretta al Cinema Partenio.