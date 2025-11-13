Droga, l’Antimafia invoca quasi mezzo secolo di carcere: diciotto anni per il ras Marrone

NAPOLI- Quarantotto anni di reclusione per i cinque imputati del processo al gruppo dedito allo spaccio di cocaina su gran parte del territorio provinciale, gestito dal carcere dal ras Americo Marrone, capo e promotore dell’associazione. Quelli invocati dal pm antimafia Henry Jhon Woodcock, che ha presentato questa mattina in udienza, davanti al Gup Fabrizio Finamore, una memoria per ogni imputato. La condanna maggiore quella invocata per Marrone, diciotto anni di reclusione. Sette anni per la moglie Tiziana Porchi , 7 anni per il nipote Valentino D Angelo, unico in stato di libertà per questo procedimento, 7 anni per Manzo Aniello, 9 anni per Francesco De Angelis. Il 19 dicembre tocca agli avvocati avviare le discussioni. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Gaetano Aufiero, Loredana De Risi, Roberto Romano.