Bandecchi: “Destra e sinistra hanno trasformato in tragedia anche la cura del verde. Vanno mandati a casa”

Il candidato presidente della Regione Campania con Dimensione Bandecchi: “L’Irpinia è il cuore verde della Campania, ma i comuni sono abbandonati. Serve una Regione che smetta di parlare e cominci a fare.”

Da imprenditore e amministratore di successo, Bandecchi promette una svolta per le aree interne: “Con Dimensione Bandecchi riporterò efficienza, rispetto e risultati.”

“Sinistra e destra hanno trasformato in tragedia anche servizi semplici come la cura del verde: ecco perché mi candido per mandarli a casa.”

Così Stefano Bandecchi, candidato presidente della Regione Campania con Dimensione Bandecchi, che sfida i candidati di centrodestra e centrosinistra alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

“L’Irpinia è il cuore verde della Campania: tutto quello che serve è valorizzare questo patrimonio naturale e garantirne la manutenzione. Troppi comuni non hanno ancora strumenti operativi completi come regolamenti e piani del verde, e quando li hanno non riescono ad attuarli. Non servono miracoli: serve far funzionare le cose.”

Bandecchi denuncia l’inefficienza cronica della politica regionale: “I politici campani, di destra e di sinistra, sono riusciti a trasformare in una tragedia anche i servizi minimi indispensabili. Se vogliamo davvero sviluppare le aree interne come l’Irpinia, dobbiamo difendere e valorizzare il loro patrimonio naturale, non lasciarlo nel degrado.”

“Serve una politica capace di funzionare, una classe dirigente che trovi soluzioni e non si limiti a fare annunci. I politici sono pagati dai cittadini per risolvere i problemi, non per scrivere piani che restano nei cassetti. Ai campani dico: non meritate questo. Mandate un segnale chiaro a chi ha fallito. Votate in Campania Dimensione Bandecchi: io non prometto miracoli, ma risultati.”