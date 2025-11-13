Il circolo PD di Grottolella incontra il consigliere regionale Maurizio Petracca

In vista delle prossime elezioni regionali, il circolo del Partito Democratico di Grottolella organizza un incontro pubblico con il consigliere regionale Maurizio Petracca.


L’appuntamento è fissato per sabato 15 novembre, alle ore 16, presso la Sala Consiliare di Grottolella.

Durante l’iniziativa interverranno anche Adriana Guerriero, Gerardo Capodilupo e Francesco Todisco, che dialogheranno con cittadini sui temi centrali della campagna elettorale e sulle prospettive per il futuro della regione.