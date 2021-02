Droga in auto: irpino assolto

La Corte d’Appello di Napoli ha confermato l’assoluzione, comminata in primo grado, per un imputato di Salerno che era stato fermato ad Avellino con due panetti di hashish in auto.

Dopo il sequestro era arrivata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il suo avvocato, Luca Penna, in primo grado, aveva evidenziato diverse incongruenze.

L’assoluzione in primo grado, come detto, è stata confermata in Appello, nonostante la richiesta di condanna a due anni, avanzata dal pubblico ministero.