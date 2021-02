Covid, comune chiuso a San Martino

Comune chiuso per sanificazione a San Martino. Gli uffici torneranno funzionanti da lunedì 15 febbraio. Il sindaco di San Martino Valle Caudino, Pasquale Pisano, valuta la chiusura delle scuole da sabato 13 febbraio a mercoledì 17 per via del maltempo e del rischio di forti nevicate.

In Irpinia alcuni sindaci hanno già diramato delle ordinanze di chiusura delle scuole: a Mercogliano, Fontanarosa e Rotondi. Ad Avella le scuole, per via dei casi Covid, sono state chiuse per 15 giorni in via precauzionale.