Droga, blitz della Guardia di Finanza contro un’associazione: arresti anche in Irpinia

SERINO- Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo un’ ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di destinatari di provvedimenti restrittivi in carcere poiché gravemente indiziati di appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. A comunicarlo in una nota il Procuratore della Repubblica di Salerno, Raffaele Cantone. Contestualmente i militari stanno procedendo a cautelare beni e valori per un importo superiore a 780 mila euro in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso d’ urgenza dal Pubblico Ministero. Maggiori elementi di dettaglio dell’operazione saranno resi noti nel corso della mattinata attraverso un comunicato stampa divulgato dalla Procura della Repubblica di Salerno.