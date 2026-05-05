Comunali, Petracca: Avellino disamministrata, ora restituire la politica alla citta’

AVELLINO- “Noi facciamo una campagna elettorale in cui chiediamo di restituire la politica alla citta’. Cosa che e’ scomparsa evidentemente negli ultimi anni”. Maurizio Petracca ha voluto lanciare un appello chiaro alla città di Avellino. Nel suo intervento alla presentazione della lista del Partito Democratico alle comunali della città capoluogo, il capogruppo regionale del Partito Democratico ha anche rispedito al mittente le accuse al Campo Progressista di non poter governare, perché estremamente litigioso e bocciato le amministrazioni avvicendatesi nelle ultime due consiliature alla guida di Avellino. “Perché Nello Pizza? Avellino ha attraversato una stagione difficile. Lasciamo stare gli aspetti giudiziari, voi sapete che io sono garantista e resto tale non nelle forma ma nella sostanza. Io parlo degli aspetti politici. In questi anni Avellino e’ stata oggettivamente, totalmente disamministrata, estremamente litigiosa. Ho sentito un’intervista ieri di uno degli altri due candidati che diceva che il centrosinistra non avrebbe potuto governare perché estremamente litigioso. Singolare. Prima stavano insieme, poi si dividono. Poi viene eletto uno dei due e l’ altro la manda a casa e noi saremmo litigiosi?”.