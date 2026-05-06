Comunali, Ricci (Forza Avellino): agevolazioni e sostegno ai giovani

AVELLINO- Un format per conoscere i giovani candidati, under 35, nelle liste in campo alle amministrative nella città capoluogo. A partire da una delle liste che sostiene la coalizione di Laura Nargi.

Nome: Sara

Cognome: Ricci

Età: 32

Studi: Diplomata al liceo socio-psico-pedagogico. Ho conseguito il diploma all’accademia di parrucchiera, lavorando poi in provincia di Monza e Brianza. Sono tornata qui, come tanti giovani che scelgono di rientrare in questa terra per gli affetti familiari e perché credono che un futuro qui sia davvero possibile. Per questo ho deciso di cambiare vita, dedicandomi agli studi come addetta paghe e risorse umane.

Lavoro: In cerca di occupazione

Lista: Forza Avellino

Candidato Sindaco: Laura Nargi

Perché ti candidi e cosa pensi del candidato sindaco?

Mi candido perché credo che Avellino debba smettere di essere una città da cui fuggire per diventare una “città da scegliere”, dove sia possibile e desiderabile restare a costruire il proprio futuro. Ho scelto di sostenere Laura Nargi perché ha una visione chiara: non promette interventi isolati, ma vuole “costruire un sistema” che metta in rete le risorse che già abbiamo. È una donna carismatica e determinata, che mette al centro il metodo e la trasparenza, impegnandosi con un “Libro degli Impegni” verificabile da tutti i cittadini in tempo reale.

Cosa manca ai giovani in questa città?

Ai giovani ad Avellino mancano spesso connessioni reali tra il mondo della formazione e quello del lavoro, oltre a spazi che non siano solo di passaggio ma di vera produzione culturale e sociale. Manca un sistema di supporto strutturato per chi vuole rendersi indipendente: dalle difficoltà negli spostamenti quotidiani alla carenza di incentivi per l’abitare autonomo. Spesso ci sentiamo “scollegati” dalle decisioni dell’amministrazione, che sembrano scavalcare le nostre reali esigenze quotidiane.

Cosa proponi per creare una città a misura di giovani?

Seguendo la direzione tracciata dal programma di Laura Nargi, le mie proposte prioritarie sono: Supporto all’Indipendenza e Residenzialità: Attivare il pacchetto di agevolazioni per i giovani (under 36) che scelgono di vivere ad Avellino, con contributi comunali fino a 100 euro al mese sull’affitto per lavoratori e studenti.

Mobilità Moderna e Sostenibile: Implementare il sistema di bike sharing integrato (stazioni alla sede universitaria, stazione ferroviaria e centro storico) e potenziare il trasporto pubblico con abbonamenti flessibili legati alla “Carta Connessioni”. Partecipazione Decisiva: Rendere i giovani protagonisti attraverso il Consiglio di Quartiere Aperto e il Bilancio Partecipato, dove saremo noi a decidere direttamente come destinare una quota delle risorse comunali per progetti dedicati alla nostra generazione. Innovazione e Competenze: Valorizzare l’arrivo dell’università creando hub tecnologici e uffici per l’innovazione che utilizzino l’Intelligenza Artificiale per rendere la città più efficiente e vicina alle nostre competenze digitali. Spazi di Comunità: Trasformare luoghi, in centri vivi di aggregazione e laboratori creativi, favorendo anche l’incontro intergenerazionale.