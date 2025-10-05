Dramma sventato nel carcere di Avellino: agenti salvano detenuto nella notte

A darne notizia Troise Raffaele Responsabile Segreteria Gau Uilpa Polizia Penitenziaria Avellino Bellizzi.

Sembrerebbe che durante il turno notturno, gli agenti di Polizia Penitenziaria della casa circondariale di Avellino abbiano salvato la vita di un detenuto italiano appartenente al circuito comuni.

Per cause ancora da accertare, quest’ultimo aveva messo in atto un tentativo di impiccagione con una corda ricavata da lacci delle scarpe. Tempestivamente gli Agenti in servizio sono intervenuti scongiurando la tragedia, riuscendo a togliere il cappio ed accompagnando il soggetto prima in infermeria e, successivamente, presso l’ospedale Moscati per le cure del caso.

Sembrerebbe, inoltre, che lo stesso detenuto nella mattinata di ieri, presso i locali adibiti ai passeggi, si fosse reso autore di un gesto dimostrativo simile e che solo grazie alla prontezza degli agenti, dopo una lunga mediazione, sia riuscito a calmarsi.

Troise Raffaele, responsabile della segreteria Gau UIL PA Polizia Penitenziaria di Avellino Bellizzi, esprime i suoi complimenti agli Agenti che , con prontezza e professionalità, hanno evitato un tragico epilogo.

Tale evento riaccende la luce sul sovraffollamento. Attualmente, nel carcere

del Capoluogo Irpino, sono ristretti 600 detenuti a fronte di una capienza di

500 posti.

La Uilpa Polizia Penitenziaria chiede provvedimenti urgenti deflattivi della densità detentiva, vanno tangibilmente potenziati gli organici della Polizia Penitenziaria, così come l’assistenza sanitaria ed il supporto psichiatrico, ed avviate riforme strutturali per reingegnerizzare l’intero apparato d’esecuzione

penale, e particolarmente, quello inframurario.