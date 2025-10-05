Cassano Irpino torna al Medioevo: al via la XIX edizione della rievocazione storica

Ha preso il via ieri, sabato 4 ottobre, la diciannovesima edizione di “Ritorno al Medioevo”, l’atteso appuntamento che trasforma il suggestivo Borgo di Cassano Irpino in un teatro a cielo aperto dedicato alla storia e alle tradizioni del passato.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco “Forum Felix” APS con il patrocinio del Comune di Cassano Irpino, proseguirà anche oggi, domenica 5 ottobre 2025, offrendo a visitatori e curiosi un’immersione unica nella quotidianità medievale: musica antica, piatti tipici, antichi mestieri e spettacoli in costume faranno da cornice a rievocazioni storiche che riportano in vita episodi cruciali del passato locale.

Tra i momenti più attesi, la rappresentazione della storia del feudo di Cassano sotto il dominio degli Svevi e, successivamente, dei D’Aquino: un’epoca segnata da tensioni con il vescovo di Nusco e dalla determinazione della nobile Gubitosa d’Aquino, che difese strenuamente i suoi diritti fino a scontrarsi con la Reale Corte del principe Filippo di Taranto. Un pezzo di storia che torna a vivere grazie a figuranti e ricostruzioni storiche curate nei minimi dettagli.

“Ritorno al Medioevo” intreccia memoria, tradizione e comunità, capace di coinvolgere grandi e piccoli in un affascinante tuffo nel passato. L’appuntamento è tra le strade del centro storico di Cassano Irpino, dove il tempo sembra essersi fermato.