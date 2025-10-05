Matteo e il sogno del calcio: il sedicenne di Frigento nell’Under 17 del Benevento

FRIGENTO- Dalla Azzurra di Grottaminarda agli Under 17 del Benevento Calcio. Un “salto” nel calcio professionistico quello per il sedicenne di Frigento Matteo Biondi. Classe 2009, studente del Liceo di Frigento, difensore centrale, Biondi ha firmato per far parte della squadra allenata da mister Raffaele Schiavi ed iniziare una nuova avventura nel club che milita in Lega Pro. Matteo, alto un metro e ottantotto, si era già fatto notare nella squadra allenata da Rocco Michelino Bruno a difesa della porta dell’Azzurra di Grottaminarda. Poi il provino e la firma con il Benevento. Ora un sogno, quello di militare in un club professionistico e i colori della squadra campana che porterà in campo nella stagione calcistica che lo attende. Sacrifici e impegno che hanno trovato un primo e significativo riscontro.