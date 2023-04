Dramma a Mercogliano: non risponde ai vicini, trovato morto in casa

Dramma a Mercogliano. Un uomo di 55 anni è stato ritrovato privo di vita all’interno della propria abitazione in via Sparano. Ad allertare le autorità alcuni vicini che non avendolo visto per buona parte della giornata si sono subito allarmati. Sul posto sono prontamente intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco che non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Il 55enne sarebbe deceduto per cause naturali.