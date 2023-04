Voto Marzano, pressing su Addeo. La ricandidatura ora più probabile

MARZANO DI NOLA- Franco Addeo continua a restare fermo sulla scelta di non candidarsi, anche se rispetto a qualche giorno fa sembra che il pressing da parte dei suoi consiglieri e dei “grandi elettori” stia facendo effetto sul primo cittadino di Marzano di Nola. Nell’assemblea pubblica convocata per promuovere la formazione di una lista unitaria più che un no infatti e’ arrivato un “ni” che ha già caricato di entusiasmo i supporter del sindaco uscente. A partire dal presidente del consiglio comunale Andrea Corbisiero, che ha rinnovato l’appello alla ricandidatura del sindaco. Il primo cittadino uscente proprio non ne vorrebbe sentire, il condizionale e’ d’obbligo. Anche se in un passaggio ha fatto capire chiaramente che difenderà un metodo di governo che ha garantito non solo “25 anni di pace alla comunità marzanese, quella costruita con impegno e migliorando anche dal punto di vista urbanistico la comunità”. Il sindaco ha ricordato come la stessa sala dove si stava realizzando l’iniziativa e’ una delle opere riconsegnate alla fruibilità della cittadinanza,.insieme a Palazzo Simonelli, la Torre ed un lungo elenco di piazze e parcheggi. Con il passare delle ore si fa più concreta l’ipotesi di un Addeo bis.