VIDEO/ “Violenza giovanile sempre più immotivata e gratuita”: Airoma invita ad aprire gli occhi

“Aprire gli occhi, ma farlo sul serio, per prevenire il fenomeno della violenza giovanile in provincia di Avellino”. E’ il monito che il Procuratore di Avellino Domenico Airoma rivolge soprattutto agli adulti per arginare quello che lui stesso definisce una violenza sempre più immotivata.

Si delinque per il gusto di delinquere, come nel caso del pestaggio avvenuto nella notte tra Pasqua e Pasquetta lungo le vie della movida giovanile avellinese. Un’aggressione consumata per futili motivi, probabilmente per effetto dello stato di ebbrezza alcolica. “Il che rende tutto ancora più grave perché parliamo di violenza gratuita” denuncia Airoma.

Unica nota positiva l’intervento di altri due giovani che hanno prestato soccorso al 28enne rumeno vittima delle percosse.