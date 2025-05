Dove fare di persona lo SPID ad Avellino?

Lo SPID è una chiave digitale di grande importanza, molto utilizzato in vari campi differenti tra loro. Negli ultimi anni, infatti, questo sistema permette di accedere, in maniera riservata e protetta, a tutto ciò che riguarda la Pubblica Amministrazione e ai siti di azzardo. Anche ad Avellino, capoluogo campano di circa 50mila abitanti, ci sono diversi enti dove potersi recare, personalmente, e richiedere lo SPID.

Lo SPID è un sistema digitale, rapido e sicuro, che permette di accedere a tutti i servizi online che ne prevedono l’uso. Non solo Pubblica Amministrazione, quindi, anche se è nato con questo scopo. Abbiamo, infatti, diverse piattaforme di intrattenimento che, per sicurezza propria e degli utenti, permettono l’iscrizione tramite questo sistema. Anche i siti di casinò con SPID, per esempio, hanno adottato questo metodo di registrazione alla piattaforma che permette, senza utilizzare i propri dati sensibili, di avere accesso al sito.

Vista la grande richiesta di registrazione digitale, anche ad Avellino, capoluogo di provincia campano con circa 50mila abitanti, ci sono diversi enti dove è possibile effettuare la richiesta dello SPID con tessera sanitaria, carta d’identità, indirizzo email e numero di cellulare. Vediamo alcuni di essi:

Camera di Commercio Irpinia Sannio: Viale Cassitto, 7- 83100 Avellino. Gli orari di apertura sono: Lunedì–Venerdì: 8:30–12:00; Martedì e Giovedì: 14:30–16:00 Dielle Servizi: VIale Cassitto, 4 – 83100 Avellino. Gli orari in cui sono aperti sono: Lunedì–Venerdì: 9:30–13:00 e 16:00–19:30; Sabato: 9:30–12:00 Uffici Postali – Poste Italiane: dislocate sul territorio, permettono di poter effettuare la richiesta, allo sportello, dello SPID a un costo di 12 euro IVA inclusa Tabaccherie convenzionate con SisalPay e Mooney: dislocate sul territorio. Possibile usare locator.mooney.it per trovare la ricevitoria più vicina Confimprenditori Avellino: Via Moccia 102 e Via Pescatori 123/A – 83100 Avellino. In entrambe le sedi è attivo uno sportello che permette la richiesta. Meglio, comunque, contattarli per conoscere orari di apertura e chiusura.

Quali sono i servizi online in cui serve lo SPID?

I servizi online in cui serve lo SPID sono tanti. Consigliamo, infatti, di visitare il sito ufficiale per avere un quadro completo di tutti i servizi offerti. I principali sono:

Agenzia delle Entrate: si può accedere al cassetto fiscale, pagamenti, rimborsi, verifiche delle dichiarazioni Sistema Sanitario Nazionale: si può consultare il proprio fascicolo e prenotare visite Comune di Avellino presieduto dalla Sindaca Nargi: si possono controlare le pratiche edilizie, i servizi anagrafici e molto altro INPS: si possono richiedere servizi pensionistici e previdenziali Bonus e agevolazioni: si può richiedere la Carta del Docente, 18app, Bonus Mobilità e altro Poste Italiane: si possono verificare i propri estratti conto, accedere alla sezione personale Portale NoiPa: si possono richiedere certificazioni per i dipendenti pubblici e controllare i cedolini degli stipendi Portale Concorsi Pubblici: si può effettuare l’iscrizione ai concorsi

Al di là di questi portali che sono tutti di interesse pubblico, abbiamo, poi un utilizzo dello SPID legato al gioco d’azzardo e ai siti per adulti. I casinò online SPID, di per sé, non sono una novità e servono per avere un accesso immediato e sicuro ai portali di gambling. Questo consente di avere subito tutti i dati dell’utente e di eliminare ogni dubbio sul fatto che possa trattarsi di un minore. Stessa cosa varrà per i siti per adulti che, a partire proprio dal 2025, utilizzeranno l’accesso con lo SPID per compromettere la visione al minore e garantire privacy e sicurezza.