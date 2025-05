Monteforte irpino, rissa in strada: due persone identificate e denunciate

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 20enne e un 30enne, entrambi di origini marocchine, ritenuti responsabili dei reati di rissa e lesioni personali.

L’episodio si è verificato questa notte in un quartiere periferico del comune, dove alcuni residenti, svegliati da urla e forti rumori provenienti dalla strada, hanno richiesto l’intervento del 112. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno riportato la calma e identificato due soggetti in evidente stato di alterazione psico-fisica, con segni compatibili con una recente colluttazione. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri finalizzate a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità degli altri partecipanti alla violenta zuffa.