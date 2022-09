Doppio dramma della solitudine in Irpinia: un 63enne e una 51enne rinvenuti privi di vita

I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la giornata di oggi 20 settembre, sono stati impegnati in due soccorsi a persone. Il primo in mattinata è stato effettuato a Monteforte Irpino in via Campi, dove un uomo di 63 non rispondeva ai ripetuti richiami dei parenti e vicini. Una volta entrati nell’abitazione, l’uomo è stato rinvenuto privo di vita.

Il secondo soccorso è stato effettuato dalla squadra del distaccamento di Montella nel tardo pomeriggio, nel comune di Nusco in via Pipi. Anche qui una donna di 51 anni non rispondeva nella casa dove risiedeva. Anche in questo caso la donna è stata ritrovato dai Vigili del Fuoco priva di vita.