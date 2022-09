Il 2 ottobre anteprima Canalarte, in attesa delle date

Tutti aspettavano il festival di artisti di strada più famoso in Irpinia dove faceva da padrone anche musica popolare, artigianato e gastronomia. Stiamo parlando di CANALARTE, la presidente Laura Rocco racconta che arrivati alla XXIII edizione, l’organizzazione era già in fermento e pronti per decidere tutto, ma la chiusura della galleria di Solofra ha fatto cambiare i piani.

“Un malcontento generale perché tutti ormai aspettavano l’evento con grande affetto, testimoniato dalle migliaia di telefonate e messaggi. Intanto che si risolva la questione, l’associazione presenterà L’ANTEPRIMA CANALARTE IL 2 OTTOBRE, NEL SEICENTESCO PALAZZO PELOSI A CANALE DI SERINO.

Una programmazione di tutto rispetto con mostra di pittura, laboratorio di teatro, artisti baracca dei buffoni, musica popolare. Insomma, continua Laura Rocco, questo vuole essere un segnale di positività e di speranza nel decidere presto le date. Il sindaco Vito Pelosi aggiunge per noi Canalarte è un motivo di orgoglio e faremo di tutto che l’evento si realizzi presto”.