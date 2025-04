L’Osservatorio sullo Stato della Provincia fa tappa a Paternopoli

Osservatorio sullo Stato della Provincia: tappa a Paternopoli con il Prefetto Rossana Riflesso e i Sindaci della Media Valle del Calore.

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto a Paternopoli un nuovo incontro dell’Osservatorio sullo Stato della Provincia, presieduto dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e dei Sindaci dei Comuni di Paternopoli, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Chiusano San Domenico, Lapio, Luogosano e San Mango sul Calore.

Gli interventi di questi ultimi, unitamente a quelli dalla platea, hanno messo in luce i principali temi di interesse per le comunità di riferimento: dalla viabilità alle infrastrutture, alle politiche di sviluppo sostenibile per il lavoro fino allo spopolamento delle aree interne, da contrastare con strategie mirate di intervento condivise.

A conclusione dell’incontro, al quale hanno partecipato numerosissimi cittadini, il Prefetto ha ribadito la funzione conoscitiva dell’Osservatorio, nell’ottica di garantire un presidio attento e un’analisi puntuale delle dinamiche locali al fine di rivenire possibili soluzioni alle varie istanze prospettate.