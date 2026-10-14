DonoDay 2026, l’associazione arianese Panacea si aggiudica il 2° Premio nazionale

Prestigioso riconoscimento nazionale per l’attività di Clownterapia dell’associazione Panacea OdV che si aggiudica il 2° Premio al Contest Nazionale “Donare Mi Dona 2026”, promosso dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) in occasione del Giorno del Dono – DonoDay2026 sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, nell’ambito del protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Il premio è stato ritirato ufficialmente a Genova dalla coordinatrice Maria Spina Pratola e i volontari: Emanuela Riccio, Leonardo Russolillo, Michelina Mariano e Fernando Sicuranza, in rappresentanza di tutta l’associazione. L’attività premiata trasmette un messaggio di umanità e vicinanza, racconta attraverso i volontari clown che portano sorrisi, ascolto e leggerezza nei luoghi di cura di Ariano e dell’Irpinia, che: “Ogni gesto conta, ogni dono resta”, soprattutto quando ciò cura il Cuore.

La cerimonia di premiazione si è tenuta a Genova, capitale italiana del Dono 2026, presso la Sala Trasparenza – Palazzo della Regione Liguria.

“Un risultato che dedichiamo a tutti i volontari, alle famiglie, alle RSA che ci aprono le porte e accolgono la nostra attività di Clownterapia, agli ospiti delle strutture che incrociamo sul nostro cammino e a chi ogni giorno sceglie di donare.”