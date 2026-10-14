Lega Avellino: Centrella in Commissione ANCI Protezione Civile e Giuliani delega alle Pari Opportunità ad Ariano

La Segreteria Provinciale di Avellino della Lega Salvini Premier accoglie con grande soddisfazione la nomina di Andrea Centrella, consigliere di maggioranza al Comune di San Michele di Serino, nella Commissione nazionale Protezione Civile di ANCI.

Un incarico prestigioso e di livello nazionale. Le Commissioni ANCI, come previsto dall’art. 17 dello Statuto, sono l’articolazione del Consiglio Nazionale per settori omogenei, composte da sindaci, assessori e consiglieri di tutta Italia nominati dal Consiglio Nazionale. L’obiettivo è garantire rappresentanza alle istanze dei territori, in particolare dei piccoli Comuni, nell’agenda nazionale.

La Commissione Protezione Civile è presieduta dal Delegato nazionale Alan Fabbri, Sindaco di Ferrara e dal Presidente della Commissione permanente Luca Salvetti, sindaco di Livorno, ed è chiamata ad elaborare proposte sui temi della sicurezza del territorio, della gestione delle emergenze e del coordinamento con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile.

La Segretaria Provinciale Maria Sabina Galasso, a nome dell’intero Direttivo, dichiara:

«Rivolgiamo ad Andrea Centrella i nostri più sinceri auguri di buon lavoro per questo prestigioso incarico nazionale. Un riconoscimento che valorizza impegno, competenza e dedizione al territorio. Siamo certi che saprà portare la voce dell’Irpinia, delle aree interne e dei piccoli Comuni direttamente al tavolo nazionale, con concretezza e attenzione alla sicurezza dei cittadini. Un augurio di buon lavoro va anche alla consigliera Giuliani per il lavoro che svolge ad Ariano Irpino sui temi delle Pari Opportunità e dell’inclusione».

Commenta così la nomina Andrea Centrella:

«È un grande onore e una responsabilità che accolgo con profondo senso del dovere. Essere l’unico rappresentante dell’Irpinia in questo organo nazionale significa dare voce alle fragilità e alle esigenze concrete delle nostre aree interne, caratterizzate da delicate criticità idrogeologiche e sismiche. Lavorerò con impegno affinché i piccoli e medi Comuni abbiano risorse, strumenti operativi e Piani di Emergenza digitali ed efficaci, capaci di tutelare prima di tutto la sicurezza dei nostri cittadini».

La Segreteria Provinciale valorizza anche il lavoro svolto a livello comunale da Domenica Giuliani, consigliere Comunale di Ariano Irpino con delega a Pari Opportunità, Famiglie, Inclusione e Pace, referente locale del Comune su delega sindacale, a conferma dell’impegno diffuso degli amministratori irpini sui temi sociali. A tal proposito la Segretaria Galasso aggiunge:

«Auguri di buon lavoro a Mimma Giuliani per la nuova delega a Pari Opportunità, Famiglie, Inclusione e Pace. Un compito importante che tocca temi centrali per la comunità arianese. A Mimma, che conosco per serietà e sensibilità, vanno le mie più sentite congratulazioni. Sono sicura saprà portare in questo ruolo esperienza, attenzione e spirito di servizio».