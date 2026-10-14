Caso Ranucci, interrogatorio di cinque ore davanti al pm antimafia per Mutone

ROMA- Cinque ore di interrogatorio per Saverio Mutone, uno degli autori del raid dell’ottobre del 2025 davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci. Il quarantenne di Sperone, difeso dall’avvocato Carolina Schettino e’comparso questa mattina davanti al pm antimafia Edoardo De Santis, il magistrato che coordina le indagini dei Carabinieri sul raid di Torvajanica. Mutone era rimasto fino ad ora in silenzio, contrariamente ai suoi coindagati Pellegrino D’ Avino e Antonio Passariello, che avevano reso a metà agosto un lungo interrogatorio al pm antimafia . Dopo la richiesta alla Procura della Repubblica di Roma di essere ascoltato dal magistrato che conduce le indagini sull’attentato e la bomba esplosa il 16 ottobre 2025 a Torvajanica questa mattina nel carcere di Rebibbia il quarantenne ha deciso di fornire la sua versione sui fatti. Mutone e’ accusato in concorso e vario titolo con gli altri indagati di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con metodo mafioso ( per l’accusa di strage contestata dalla Dda di Roma come e’ noto non e’ stata riconosciuta la qualificazione da parte del Gip). Ovviamente il contenuto dell’interrogatorio non è noto. Sicuramente però le dichiarazoni di Mutone sulle fasi preliminari alla bomba piazzata contro l’ingresso dell’abitazione di Ranucci, gli eventuali rapporti con Lavitola e Tavares ed in particolare come il gruppo abbia reperito, da chi in particolare l’ordigno utilizzato. Molto probabile che la Procura Antimafia formalizzi nei prossimi giorni una richiesta di giudizio immediato nei confronti degli indagati nella vicenda, anche alla luce degli indizi granitici e delle confessioni raccolte nella fase preliminare e dopo gli arresti di luglio. Aerre