Donne e screening contro i tumori, Conte: bisogna rivendicare diritto alla salute

AVELLINO- “Se deve essere una giornata di rivendicazione dei diritti, quello alla salute per la donna va rivendicato da noi stesse per noi stesse. Voglio concludere con l’ultima parte della canzone di Battiato, “La Cura”, che diceva : ed io avro’ cura di te, aggiungerei “ed io avro’ cura di me”. E’ una cosa che va rivendicata”. Con questa parole il direttore generale dell’Asl di Avellino Maria Concetta Conte ha chiuso il suo intervento alla mattinata organizzata dal commissario prefettizio Giuliana Perrotta per celebrare le donne e il loro ruolo. In una provincia dove a partire dal prefetto e come dimostra anche il tavolo alla Chiesa del Carmine, c’è una forte presenza nei vertici istituzionali da parte delle donne. La manager dell’Asl ha pero’ voluto evidenziare un dato che fa riflettere, quello per cui in provincia di Avellino sulla prevenzione di tumori che sono anche causa di decessi, i numeri di adesione delle donne sono ancora scarsi: “In provincia di Avellino solo l’ 11% ha aderito allo screening della cervice uterina su un target che va dai 25 ai 64 anni e per lo screening del tumore alla mammella siamo al 28% su un target 50 ai 69 anni, che e’ vicino al target minimo a livello regionale, che e’ al 35%”. Sono numeri per cui il direttore generale dell’Asl intravede come uno dei diritti da rivendicare ci sia proprio il diritto alla salute: “Non e’ possibile che le donne abbiano così poca cura di sé stesse. Ci sono dei servizi garantiti dall’ASL e assolutamente gratuiti su tutto il territorio di competenza e noi fatichiamo ad arrivare addirittura al livello minimo previsto dal Ministero. Al di la’ delle percentuali raggiunte, a me interessa della salute delle persone. Qua si sta parlando di combattere il cancro, forse detto in questo modo sembra più violento. Si parla di cancro alla mammella e cancro alla cervice, sono dei tumori per cui si muore. Ci sono delle possibilità di prevenire, facendo opportuni esami. Facciamoli, perche’ non è possibile non farli”.