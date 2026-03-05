Referendum costituzionale: incontro ad Avellino dal titolo “Vota NO ai pieni poteri”

“Vota NO ai pieni poteri” è il titolo dell’iniziativa in programma ad Avellino, al Circolo della Stampa, il 12 marzo alle ore 18. Saluti di Roberto Montefusco (Segretario Provinciale di Sinistra Italiana AV) e Francesca Fabrizio (Referente regionale Unione Giovani di Sinistra).
Tra gli interventi previsti: Ludovica Milani (Presidente ELSA Napoli APS), Emanuele De Franco (Magistrato – Comitato “Giusto dire No”), Gerardo Capodilupo (Partito Democratico), Giuseppina Volpe (Assemblea provinciale Sinistra Italiana Avellino), Italia D’Acierno (Segretaria generale Cgil Avellino), Michele Gubitosa (Vice-presidente nazionale Movimento 5 Stelle) e Tonino Scala (Segretario regionale Sinistra Italiana Campania).