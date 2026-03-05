Citta’, un manifesto per celebrare l’Impegno nella storia e nel presente delle donne ai vertici istituzionali e nella societa’

AVELLINO- “Abbiamo voluto sottolineare l’importanza della Giornata della Donna non solo come ricorrenza simbolica, ma come occasione per riflettere sul ruolo delle donne nella produzione culturale, nello sviluppo sociale e nel progresso della comunità”. E’ cosi’ che il commissario prefettizio Giuliana Perrotta ha voluto spiegare le ragioni dell’iniziativa del manifesto “8 marzo 2026 Festa della Donna… in Comune”, un evento promosso per celebrare le donne della Città di Avellino in occasione della Giornata Internazionale della Donna. In una provincia e nella Chiesa del Carmine con un tavolo che testimonia come in Irpinia sia sempre più forte la presenza al vertice delle istituzioni delle donne. A partire dallo stesso commissario prefettizio di Avellino passando al prefetto Rossana Riflesso, ad Alfonsina De Felice, amministratore unico di Alto Calore, Maria Concetta Conte, direttore generale dell’ ASL di Avellino, Francesca Spena, presidente del Tribunale di Avellino, Alessandra Rilievi, comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Fiorella Pagliuca, dirigente dell’ufficio Scolastico Provinciale, Tiziana Perillo, comandante della Polizia Penitenziaria di Avellino, Giuliana Franciosa, direttore del Conservatorio Cimarosa, ⁠Francesca Lanni, Primario di cardiologia dell’Ospedale Moscati di Avellino. “È un messaggio che supera confini e tempo – ha spiegato il commissario Perrotta – mettendo in relazione donne che hanno contribuito al progresso dell’umanità con quelle che oggi, a livello locale, ricoprono ruoli di responsabilità e lavorano per costruire il futuro della nostra comunità”. Nel futuro della città, anche grazie al lavoro messo in campo, il commissario intravede una strada non in salita come quella che ha trovato al suo arrivo ad Avellino: “La comunità può guardare al futuro con ottimismo. Molte criticità sono state affrontate e superate, e sono state avviate iniziative e attività che consentiranno a chi verrà dopo di proseguire un percorso meno in salita rispetto a quello che abbiamo dovuto affrontare”. Invitata a dare un consiglio al futuro sindaco, la commissaria ha spiegato che: deve agire con “onestà, competenza e trasparenza”, principi fondamentali per garantire continuità e buon governo”.