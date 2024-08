DonatoriNati e PetraStrumilia: un’estate di solidarietà per promuovere la donazione di sangue e plasma

L’estate è da sempre una stagione “critica” per le donazioni di sangue, con un inevitabile calo dovuto alle vacanze, ai viaggi all’estero e agli effetti del caldo, come gli sbalzi di pressione. Per contrastare questo fenomeno, DonatoriNati e PetraStrumilia uniscono le forze per diffondere la cultura della donazione di sangue e plasma anche durante le vacanze estive.

Questa collaborazione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di donare anche nei mesi più caldi, quando le necessità ospedaliere rimangono elevate ma le riserve si riducono. Insieme, DonatoriNati e PetraStrumilia invitano tutti a contribuire, facendo della donazione un gesto di solidarietà che non conosce stagioni.

Ecco,allora, che scatta la mobilitazione estiva di DonatoriNati e PetraStrumilia che hanno organizzato per il 23 agosto in Piazzale Vittorio Veneto una raccolta straordinaria di sangue.

Dalle 8.30 alle 12.30 a bordo di un’autoemoteca della Frates i volontari saranno accolti da personale medico specializzato.

L’iniziativa vede il Patrocinio del Comune di Pietrastornina, da sempre sensibile alla tematica della donazione del sangue.

In “missione speciale”anche la Lamborghini Huracan,equipaggiata per il trasporto di organi e non solo, nota a tutti per i suoi interventi speciali in tutta Italia.

“ Donatorinti e Petrastrumilia continuano un proficuo percorso di collaborazione e sensibilizzazione su tematiche così importanti, come quelle della donazione di sangue e plasma- afferma Claudio Saltari Presidente Nazionale DonatoriNati.In estate occorre la stessa quantità di sacche del resto dell’anno – perché non calano i malati che necessitano di trasfusioni, non calano gli interventi chirurgici, non calano i casi di emergenza. Cala invece in modo preoccupante la disponibilità di sangue che abbiamo sempre potuto garantire grazie alle donazioni. Sono tanti i giovani che aderiscono, ma serve uno sforzo ancora piu’grande da parte di tutti”.

Intenso l’impegno di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, per far fronte al fabbisogno di sangue su tutto il territorio nazionale.

Donare il sangue è una scommessa per la vita che i donatori possono vincere con un semplice gesto e un po’ del loro tempo prima di partire “più leggeri” per le vacanze, perché “Chi Dona il sangue, Dona la vita”-afferma Tommaso Delli Paoli Presidente DonatoriNati Campania