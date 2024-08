Monteforte, Via Amabile: qualcosa si muove, in attesa del tombino

MONTEFORTE- Eppur si muove, direbbe Archimede. Quello che è avvenuto dopo la segnalazione raccolta da parte dei residenti di Via Amabile, a Monteforte Irpino, dove da almeno due anni si era aggiunta al danno già provocato dall’ultimo nubifragio che aveva colpito la cittadina dell’hinterland, anche una condotta fognaria da cui fuoriuscivano liquami maleodoranti. Tutto questo con le condizioni del caldo opprimente delle ultime settimane. A Palazzo Loffredo evidentemente i componenti della Terna Commissariale e il personale addetto non saranno stati insensibili alla ennesima segnalazione dei residenti ormai rassegnati. Cosi’ alla vigilia di Ferragosto sono giunti gli operai ed è stato avviato l’ intervento per ovviare alla perdita della condotta. Un segnale positivo. Ora mancherebbe a completare l’opera solo un tombino, che sicuramente anche a causa delle chiusure festive non sarà stato ancora reperito. In attesa che si completi l’intervento noi continuiamo a vigilare, confidando nella terna commissariale alla guida del Municipio di Monteforte Irpino.