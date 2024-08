Aggiornamento sulla situazione idrica: il sindaco di Sturno Di Leo

Dopo la riparazione della condotta principale del diametro 800 in agro di Castelfranci, completata nel pomeriggio di ieri, i tecnici dell’Alto Calore hanno iniziato la manovra di riapertura (operazione molto complicata, che richiede tempi lunghi) per alimentare il serbatoio principale dal quale parte l’acqua per i serbatoi dei 35 comuni rimasti a secco. Il serbatoio di Sturno, nella notte, non si è riempito completamente in quanto l’acqua è arrivata a mezzanotte ed in quantità inferiore al fabbisogno. Con l’apertura di stamattina, avvenuta intorno alle ore 6, e con il serbatoio a metà, si sono alimentate le zone rurali per alcune ore. Successivamente, per far alimentare il centro urbano, sono state chiuse le campagne. Nel pomeriggio saranno riaperte le zone rurali e potranno avere l’acqua fino a tarda sera.

Si è cercato, come sopra spiegato, di consentire a tutti di approvvigionarsi dell’acqua nonostante la situazione fosse effettivamente difficile. La nota positiva è che domani mattina, dopo la chiusura di questa sera, si può ripartire con il serbatoio pieno per alimentare tutte le zone contemporaneamente.