DonatoriNati: domani l’autoemoteca fa tappa ad Avellino

Due giorni dedicati ai giovani dell’Istituto Scolastico I.S.S.S. De Luca di Avellino : DonatoriNati incontra con due iniziative a tema gli studenti per sensibilizzarli sul tema della donazione di sangue.

Polizia di Stato e Vigili Del Fuoco, su tutto il territorio nazionale, diffondono la cultura della donazione di sangue coinvolgendo sempre più i giovani e le loro famiglie. Il 13 maggio si sono tenuti incontri di formazione nelle ultime classi sui vari aspetti della donazione di sangue.

Il 16 maggio si terrà una donazione di sangue: personale medico e volontari accoglieranno i donatori a bordo di un’autoemoteca della Frates dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Alle ore 10.30 il Questore di Avellino Pasquale Picone ed il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino Mario Bellizzi porteranno un saluto ai DonatoriNati in “azione”. L’obiettivo di questo evento è sensibilizzare alla donazione del sangue (e dei suoi componenti) i giovani, affinchè diventino i donatori del futuro. Il loro prezioso contributo, in molti casi fa la differenza tra la vita e la morte: la medicina ha un enorme bisogno di donazioni di sangue perché la tecnologia non è riuscita, ancora, a creare sangue umano artificialmente.

“Con questa iniziativa ci auguriamo di contribuire a sensibilizzare una cultura etica tra le giovani generazioni, promuovendo in modo naturale i valori della donazione del sangue, con iniziative itineranti come il progetto “ Dal sangue donato, al sangue versato” nato proprio per diffondere i valori dell’integrazione, della solidarietà, della legalità e del rispetto delle regole e dell’altro”- afferma il Presidente DonatoriNati Campania Tommaso Delli Paoli.