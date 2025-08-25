Lauro, rubata la targa che commemora la vittima innocente di camorra Scibelli

Un furto vergognoso, quello avvenuto lungo Via Circuito, dove si trova la targa che ricorda Nunziante Scibelli, vittima della camorra, morto in un agguato proprio lungo Via Circuito che aveva come obiettivo esponenti del clan Cava (per cui e’ stato condannato anche uno dei killer, il pentito Felice Graziano) perché la sua vettura era simile a quella dei veri obiettivi del raid. Questa mattina la segnalazione. La targa era stata apposta da Libera sotto al marmo principale che era stato fissato nel 2015. Sul posto sono giunti gli agenti del locale Commissariato di Ps di Lauro, agli ordini del vicequestore Elio Iannuzzi. Un gesto esecrabile e la condanna che già arriva sul web. Che sia stata una bravata o un fatto più grave, dimostra comunque una grave violazione e offesa alla memoria del giovane ucciso nell’ottobre del 1991 in quel tornante.

