XII congresso della Federazione Irpina del Partito della Rifondazione Comunista

La Federazione Irpina del Partito della Rifondazione Comunista (PRC) si è riunita ieri, sabato 14 dicembre, ad Avellino, nella sede dello SPI CGIL di Viale Italia, per il suo XII congresso. In mattinata il confronto con le altre forze politiche, le parti sociali e il mondo delle associazioni, che hanno portato i saluti al congresso ed elementi di dibattito utili alla discussione nel partito.

Nel pomeriggio la discussione sulla linea politica, ricca di spunti e proposte per il lavoro dei possimi mesi, e a seguire il rinnovo degli organismi dirigenti provinciali. È stato eletto il compagno Arturo Bonito alla guida del partito, che succede a Tony Della Pia, che ha guidato il partito negli ultimi anni.

Il PRC Irpino ringrazia il compagno Della Pia per il suo impegno e il lavoro svolto con cura e dedizione alla guida del partito.

Il nuovo segretario, già coordinatore dei Giovani Comunisti dal 2015 al 2021, è pronto a raccogliere la sfida e a portare avanti il lavoro del suo predecessore. Il nuovo segretario ha dichiarato: “Sono onorato di essere stato scelto per guidare il PRC Irpino. Ringrazio Della Pia per il grande lavoro svolto durante i suoi mandati e prometto di impegnarmi al massimo per portare avanti i valori del partito e per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle lavoratrici e dei lavoratori irpini. Colgo l’occasione per ringraziare la CGIL che ci ha ospitato e le forze politiche e sociali e associazioni che hanno portato il loro contributo al congresso”.

Il PRC Irpino augura buon lavoro al nuovo segretario e si impegna a continuare a lavorare per il bene della comunità irpina.

Federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista di Avellino.