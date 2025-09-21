Domenica ecologica: stop alle auto in centro dalle 9 alle 13

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, il Comune di Avellino ha disposto per oggi, domenica 21 settembre 2025, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il blocco della circolazione di auto, moto e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico nell’area centrale della città.
Il divieto interesserà le strade comprese tra via Dorso, via Marconi, via Cristoforo Colombo, via Esposito, piazza Aldo Moro, via Mancini, via Mazzas, via Partenio, piazza Garibaldi, via De Sanctis, corso Europa e via Roma.
Sono esentati dal provvedimento i veicoli dei residenti, i mezzi al servizio di persone con disabilità, taxi, N.C.C., forze dell’ordine, mezzi di soccorso e medici in visita urgente.