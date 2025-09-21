Avellino a Carrara per la quarta di Serie B

Quarta giornata di campionato di Serie B e l’Avellino di Rodolfo Biancolino sarà ospite della Carrarese in una sfida che si preannuncia insidiosa ed equilibrata. Dopo la convincente vittoria contro il Monza, i lupi proveranno a dare continuità contro i toscani di Antonio Calabro, che lo scorso anno hanno costruito gran parte della loro salvezza proprio allo stadio “Dei Marmi”.

La prevendita ha fatto registrare il tutto esaurito nel settore ospiti, con 600 tifosi biancoverdi pronti a sostenere la squadra in Toscana.

Biancolino deve ancora fare i conti con le assenze: Rigione, Patierno, Favilli, Tutino e D’Andrea non saranno della partita. Rientra però Cagnano dalla squalifica, pronto a riprendersi il posto sulla fascia sinistra al posto di Milani. A destra confermato Missori, mentre la difesa a tre sarà composta da Enrici, Simic e Fontanarosa, già protagonisti contro il Monza. A centrocampo confermate le certezze: Palmiero e Sounas in mezzo, Insigne sulla trequarti a supporto di Biasci e Crespi, favorito su Lescano per il ruolo di prima punta.

Per i tifosi, l’U.S. Avellino 1912 ha comunicato le modalità di accesso al settore ospiti dello stadio “Dei Marmi”. Tutti i pullman e i veicoli dei sostenitori irpini dovranno uscire esclusivamente al casello autostradale di Massa (A12 Genova-Livorno).

Dall’uscita, mantenere la sinistra e procedere su via Massa Avenza/SP3; quindi svoltare a destra su via Martiri di Cefalonia. Al semaforo girare a sinistra in via Dorsale, poi imboccare via Gotara fino alla rotonda e svoltare su via Frassina. Al semaforo successivo girare a destra in via Provinciale Carrara-Avenza, proseguire fino all’incrocio con via Piave e svoltare verso il parcheggio riservato agli ospiti.