Bandisce una bottiglia e semina il panico nel supermercato: carabinieri e polizia riportano la calma

MONTEFORTE IRPINO- Momenti di panico per addette e clienti di un supermercato alle porte di Monteforte Irpino, dove nella prima serata un soggetto verosimilmente con problematiche psichiatriche, in stato di agitazione, si e’ introdotto all’interno dell’ attivita’ commerciale brandendo una bottiglia e intimando al personale di chiudere tutto, stando al racconto dei presenti, perché temeva che qualcuno volesse ucciderlo. Così avrebbe anche urlato contro un’addetta del supermercato affinche’ potesse controllare il suo telefono, per verificare se aveva chiamato alle forze dell’ordine. Alla fine sono arrivati sul posto sia gli agenti della Volante della Questura che i Carabinieri della Compagnia di Baiano. L’uomo ha continuato a ripetere frasi sconnesse brandendo la bottiglia ma alla fine e’ stato bloccato e trasferito in ospedale. Anche una cliente avrebbe avuto un malore a causa della vicenda. Almeno da quanto emerge, per fortuna nulla di grave.