Domenica 7 settembre ore 10.00 III Pedalata contro la violenza sulle donne

Si terrà domenica 7 settembre la III pedalata contro la violenza sulle donne, con partenza dal piazzale antistante l’ex scuola media di Borgo Ferrovia e arrivo davanti la villa Comunale di Avellino.

Il testimonial d’ eccezione di quest’anno per sensibilizzare TUTTI e dire BASTA ai femminicidi sarà il mister dell’US Avellino Raffaele Biancolino e la sua meravigliosa consorte Maria. Con lui il Prof. Giuseppe Delegato Coni Avellino e noi organizzatori della ASD AV BIKE WOMAN Wanda, Emilia e Gianni.

