Bomba carta ad Arcella, il sindaco Aquino: “Gesto vile che ferisce tutta la comunità”

Mario DArgenio
Il sindaco Ciro Aquino ha lasciato un messaggio dopo il terribile episodio che ha colpito la frazione Arcella di Montefredane dove una bomba carta è stata piazzata davanti un bar:
“Ho appreso con profonda preoccupazione del grave attentato che, nella tarda serata di ieri, ha colpito il Bar Arcella. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile che ferisce non soltanto i titolari dell’attività direttamente coinvolta, ma l’intera comunità, che si riconosce nei valori della convivenza civile, del lavoro onesto e della legalità.
A nome dell’Amministrazione comunale esprimo piena solidarietà e vicinanza ai proprietari dell’attività e ribadisco con fermezza che la nostra comunità non si lascerà intimidire da simili azioni.
Confido nell’operato delle Forze dell’Ordine e della Magistratura affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e i responsabili siano al più presto assicurati alla giustizia.
Invito tutta la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e a stringersi attorno a chi è stato colpito, con la certezza che Montefredane saprà reagire con coraggio, dignità e unità, riaffermando i principi di legalità e giustizia che la contraddistinguono.
Ciro Aquino Sindaco di Montefredane”
