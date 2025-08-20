Pietrastornina: solidarietà e cultura. Donazione di sangue e concerto della fanfara della Polizia di Stato

Un’armonia di note e solidarietà a Pietrastornina (
Nella prima mattinata l’associazione Donatorinati
In serata in quel piazzale Iermano alla presenza del Ministro dell’Interno e delle Autorità Civili, Religiose e Militari della provincia di Avellino si è esibita la Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal maestro Massimiliano Profili, con la partecipazione del soprano Martina Paciotti.
Il concerto, che ha avuto luogo alle 20.30, è stato il culmine di una giornata intensa e significativa per la comunità di Pietrastornina, promossa dal Circolo Culturale Pietrastrumilia, con il patrocinio della Provincia di Avellino, della Comunità Montana Partenio-Valle Lauro e del Comune di Pietrastornina.
Tra il Castello di Pietrastornina e della sua guglia rocciosa, il pubblico ha potuto apprezzare le performance della Fanfara della Polizia di Stato, che si è esibita con un repertorio variegato che ha spaziato dalla musica classica ai medley di celebri colonne sonore cinematografiche, passando per le melodie del maestro napoletano Renato Carosone.
Il concerto è stato un omaggio alla cultura, alla solidarietà e al legame profondo della Polizia di Stato con il territorio.
L’evento, oltre a celebrare la musica, ha rappresentato ancora una volta un bell’esempio di come la cultura e l’impegno sociale possano unirsi per il bene della comunità.
