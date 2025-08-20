Pietrastornina: solidarietà e cultura. Donazione di sangue e concerto della fanfara della Polizia di Stato

Un’armonia di note e solidarietà a Pietrastornina ( AV) ha caratterizzato la giornata di ieri.

Nella prima mattinata l’associazione Donatorinati della Polizia di Stato in collaborazione con l’associazione Fratresha favorito una raccolta di sangue in quella piazza Vittorio Veneto. L’iniziativa “ Fai il pieno di vita. Dona il sangue anche ad Agosto” ha visto la partecipazione del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

In serata in quel piazzale Iermano alla presenza del Ministro dell’Interno e delle Autorità Civili, Religiose e Militari della provincia di Avellino si è esibita la Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal maestro Massimiliano Profili, con la partecipazione del soprano Martina Paciotti.

Il concerto, che ha avuto luogo alle 20.30, è stato il culmine di una giornata intensa e significativa per la comunità di Pietrastornina, promossa dal Circolo Culturale Pietrastrumilia, con il patrocinio della Provincia di Avellino, della Comunità Montana Partenio-Valle Lauro e del Comune di Pietrastornina.

Tra il Castello di Pietrastornina e della sua guglia rocciosa, il pubblico ha potuto apprezzare le performance della Fanfara della Polizia di Stato, che si è esibita con un repertorio variegato che ha spaziato dalla musica classica ai medley di celebri colonne sonore cinematografiche, passando per le melodie del maestro napoletano Renato Carosone.

Il concerto è stato un omaggio alla cultura, alla solidarietà e al legame profondo della Polizia di Stato con il territorio.

L’evento, oltre a celebrare la musica, ha rappresentato ancora una volta un bell’esempio di come la cultura e l’impegno sociale possano unirsi per il bene della comunità.