Domani sera l’Eclissi: in Campania sarà parziale, in Irpinia fino a metà Sole coperto

Il 12 agosto 2026 anche la Campania potrà assistere all’eclissi solare, ma il fenomeno sarà parziale e avverrà praticamente al tramonto. In Italia la percentuale di copertura diminuirà progressivamente andando verso Sud.

In Irpinia, ad Avellino, l’eclissi inizierà intorno alle 19:33 e raggiungerà il massimo alle 19:56, quando la Luna arriverà a coprire circa il 44% del Sole. Il fenomeno terminerà intorno alle 20:03, quando il Sole sarà ormai sull’orizzonte.

Anche nel resto della Campania sarà visibile una parte significativa del fenomeno: a Napoli la copertura massima sarà di circa 46%.

Il problema principale sarà però l’orizzonte: il Sole sarà bassissimo e, soprattutto in Irpinia, colline e montagne potrebbero nasconderlo. Per avere qualche possibilità di osservare l’eclissi servirà quindi un punto con orizzonte libero verso Ovest.

Attenzione: il Sole va osservato esclusivamente con appositi filtri o occhiali certificati per l’eclissi.