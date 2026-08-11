Montemiletto, torna l’evento All’ombra del castello organizzato dal Forum delle donne

Tutto pronto per le due serate speciali ai piedi del maestoso Castello della Leonessa, dove musica, buon cibo e voglia di stare insieme si incontrano in una cornice unica.

Giovedì 13 agosto sarà la volta del gruppo 𝗥𝗢𝗧𝗔 𝗥𝗢𝗦𝗦𝗔 – Divulgatori della Musica Popolare, venerdì 14 agosto toccherà a 𝗔 𝗡𝗨𝗜𝗘 𝗖𝗘 𝗣𝗜𝗔𝗖𝗘 – con le più belle canzoni di Renato Carosone e Renzo Arbore.

Come di consueto tante saranno le specialità tipiche da gustare: Cecatielli con fagioli e cotechino, Panino con salsiccia, Panino con hamburger, Montanare e patatine. Inoltre

Dolci, Birra alla spina, Coca-Cola alla spina.

Il Forum delle Donne ha organizzato queste due serate pensate per tutte le età, tra buona musica, sapori della tradizione e l’atmosfera magica del nostro Castello illuminato.

L’inizio degli spettacoli è fissato per le ore 21.00.

Un appuntamento per vivere i giorni di ferragosto per gustare pietanze locali nella splendida cornice della piazza di Montemiletto, ai piedi del Castello.