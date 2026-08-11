Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: 22enne arrestato in flagranza dai Carabinieri

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 22enne di Nola (NA), ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nonché di porto abusivo di arma bianca.

L’intervento è avvenuto questa notte ad Avella, lungo la SS7 bis, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale. Il giovane, alla guida di un motociclo, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. Nel corso delle operazioni, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un coltello da macellaio, occultato sotto il sedile della moto, circa 4 grammi di hashish suddivisi in dosi, nonché 425 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

All’interno del marsupio sono stati inoltre rinvenuti una patente di guida e un telefono cellulare risultati di proprietà di un’altra persona; al riguardo sono in corso approfonditi accertamenti per verificare eventuali altre azioni delittuose imputabili all’arrestato.

Al termine delle formalità di rito il giovane è stato condotto presso la Casa Circondariale di Avellino, a disposizione della locale Procura della Repubblica.

In considerazione della condotta posta in essere e dell’ingiustificata presenza nel territorio comunale, il 22enne è stato inoltre proposto per l’emissione del foglio di via obbligatorio.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.