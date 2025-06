Domani i funerali di Moreno De Nisco, stimato imprenditore e punto di riferimento non solo per Venticano

La comunità di Venticano è ancora scossa per la scomparsa di Moreno De Nisco, stimato imprenditore, venuto a mancare lo scorso mercoledì 11 giugno. Il rito funebre verrà celebrato domani 14 giugno alle ore 16:00 nella Chiesa di Santa Maria e Sant’Alessio di Venticano.

Negli anni, da imprenditore, è stato un punto di riferimento per molti dipendenti e, soprattutto, per tanti altri imprenditori che hanno collaborato con lui, apprezzandone prima di tutto le qualità umane e poi quelle professionali. Ma Moreno De Nisco era un punto di riferimento anche per il paese, grazie alla sua azienda locale costruita con dedizione, impegno e passione. Uomo laborioso e determinato, ha rappresentato per molti un esempio di serietà e competenza, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio.

Ma al di là del lavoro, ciò che tutti ricordano è l’uomo. Una persona generosa, disponibile, sempre pronta ad aiutare il prossimo. In tanti parlano di lui come di un amico sincero, dal cuore grande, che non si è mai tirato indietro quando c’era bisogno di una mano. Benvoluto da giovani e anziani, era conosciuto per la sua umanità e per il rispetto che sapeva guadagnarsi in ogni occasione. Tra le sue passioni, spiccava l’amore per la caccia, che viveva come momento di condivisione con gli amici.

Venticano si stringe attorno alla famiglia De Nisco con commozione e affetto. Parole di cordoglio continuano ad arrivare da ogni parte, segno tangibile di quanto Moreno fosse apprezzato e amato. La sua perdita lascia un vuoto profondo, ma il suo ricordo vivrà a lungo nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.