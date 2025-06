Emergenza idrica: chiusure notturne e sospensioni dal 13 al 16 giugno

Alto Calore Servizi S.p.A. ha diramato una nuova serie di comunicazioni riguardanti la sospensione notturna dell’erogazione idrica in diversi comuni delle province di Avellino e Benevento, a causa della riduzione della disponibilità delle sorgenti e degli interventi di manutenzione programmata. Le chiusure interesseranno numerosi centri a partire da venerdì 13 giugno fino a lunedì 16 giugno 2025.

Paolisi (BN)

Le sospensioni idriche notturne proseguiranno fino alle 6:00 di lunedì 16 giugno, con inizio alle ore 22:00 e ripristino graduale del servizio al mattino. Per le notti di sabato 14 e domenica 15 giugno, l’interruzione inizierà invece alle ore 23:00.

Ariano Irpino (AV)

Nella serata del 13 giugno è prevista la sospensione dalle ore 22:00 alle ore 6:00 nelle contrade Tesoro, Trave, Paragano, Piano Taverna e Santa Regina. La riduzione dell’acqua è dovuta al calo della portata del gruppo sorgentizio di Castel Baronia.

Alta Irpinia e Baronia

Stessa sorte per i comuni di Trevico, Vallesaccarda, San Sossio Baronia, Castel Baronia e Zungoli, dove l’acqua sarà sospesa nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno, sempre nella fascia oraria 22:00 – 06:00.

Pannarano (BN)

A causa di lavori di manutenzione, il centro urbano di Pannarano sarà interessato da una sospensione idrica dalle 22:00 di venerdì 13 giugno alle 06:00 di sabato 14 giugno. La chiusura riguarda il serbatoio Santa Maria.

Cassano Irpino (AV)

Nel comune irpino sarà interrotta la fornitura in località Macchia, sempre dalle 22:00 del 13 giugno fino alle 06:00 del 14 giugno, per carenza d’acqua dal locale gruppo sorgentizio.

In tutti i casi, si segnala che al momento della riattivazione del flusso idrico potrebbero verificarsi fenomeni temporanei di torbidità, che non compromettono la potabilità dell’acqua. Si consiglia tuttavia di lasciar scorrere l’acqua per alcuni minuti prima dell’utilizzo.

Per aggiornamenti, Alto Calore invita gli utenti a consultare il sito ufficiale www.altocalore.it e la pagina Facebook aziendale. Per necessità urgenti è disponibile il numero verde gratuito 800 954 430, attivo 24 ore su 24.