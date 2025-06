“Una finestra sulla città”: Nargi inaugura l’Info-point di Parco Di Nunno

“Nel cuore di parco Di Nunno, immerso tra i profumi di gelsomino, oggi nasce uno spazio dedicato a chi vive e lavora in città e a chi sceglie Avellino quale meta turistica per trascorrere qualche giorno lontano da casa”.

Questa mattina, insieme alla presidente del Cirpu Ida Grella, la sindaca Laura Nargi ha presentato il nuovo Info Point della Città di Avellino. “Non si tratta solo di un punto di informazione per le iniziative formative targate CIRPU che coinvolgono gli enti consorziati e i partner istituzionali, ma di una vera e propria finestra sulle attività culturali, turistiche, ricreative e di valenza sociale messe in campo dal Comune di Avellino. Sarà un Dehor, trasparente e accogliente, votato all’accessibilità universale, in grado di far dialogare Istituzioni e cittadini attraverso servizi digitali, fornire informazioni utili e permettere a tutti di organizzare la partecipazione alle tante iniziative presenti in città, come ad esempio le visite guidate di riscopriAmo Avellino, che riprenderanno a breve, i percorsi del trekking urbano, la prossima stagione del Teatro Carlo Gesualdo. L’info point di piazza Kennedy, allestito con un Totem informatizzato con tutti i progetti e le iniziative in corso, sarà gestito dal Settore Cultura del Comune di Avellino, attraverso i ragazzi del Serivizio civile, che saranno formati dal Cirpu e avranno modo di vivere un’esperienza qualificante al servizio del capoluogo” ha concluso la sindaca.

L’Info Point sarà attivo ufficialmente a partire da lunedì 16 giugno e sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12:30, il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18.